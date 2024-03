Weitspringerin Mikaelle Assani hat bei den Hallen-Weltmeisterschaften in Glasgow die Bronzemedaille nur um einen Zentimeter verpasst. Die 21-Jährige, die für Baden-Baden startet und im südpfälzischen Kuhardt wohnt, musste sich im letzten Finalabschnitt der Leichtathletik-Titelkämpfe am Sonntagabend mit 6,77 Metern als Vierte einreihen. Der Titel ging an die amerikanische Favoritin Tara Davis-Woodhall mit 7,07 Metern vor ihrer Teamkollegin Monae' Nicols mit 6,85 Metern.