Beim traditionellen Weinerlebnis Landau-Südliche Weinstraße am 31. Mai und 1. Juni werden 54 Winzer ihre Weine in der Landauer Altstadt ausschenken. Weil am selben Wochenende die Stadt Landau die Verleihung der Stadtrechte vor 750 Jahren feiert, sind die Weintage nur im Frank-Loebschen Haus und im Alten Kaufhaus, wie es vor Corona Usus war. Diesmal werden auch sieben Edelbrenner Hochprozentiges präsentieren. Weil neue pilzresistente Sorten immer wichtiger werden, widmet die Veranstaltungsgesellschaft Landau-SÜW dem Thema am 4. Mai von 13 bis 18 Uhr eine eigene Messe in den ehemaligen Gummi-Mayer-Hallen im Nordring.

