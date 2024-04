Folgende Weine haben die Jury in der jeweiligen Kategorie am meisten überzeugt:

Die größte Weinmesse der Pfalz für Endverbraucher startete am Samstag mit der Siegerehrung des Wettbewerbs „Best of Wein am Dom 2024“. In acht Kategorien wurden die Verkostungssieger der Frühlingsweinmesse prämiert. Eine Fachjury mit neun Personen verkostete im Vorfeld rund 300 Weine. Zur Jury zählten neben den Pfälzischen Weinhoheiten Charlotte Weihl, Laura Götze und Hanna Spies auch Elena Hart von der Sommelier-Union, die ehemalige Deutsche Weinkönigin Janina Huber von „Grape to Wine“, Spitzensommelier Joe Wessels sowie die ehemalige Pfälzische Weinprinzessin Sabina Kobek.

