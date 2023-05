Nun also doch: Die Deutsche Glasfaser (DG) stoppt den Breitbandausbau in Hettenleidelheim. Vor wenigen Tagen hatten wir berichtet, dass das Telekommunikationsunternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Borken seine letzte Baustelle in der Altleininger Straße sowie seinen Lagerplatz in Hettenleidelheim verlassen hat. Zunächst wurde auf Anfrage der RHEINPFALZ lediglich mitgeteilt, dass die Arbeiten ruhten. Jetzt informiert die DG: „Wir ziehen uns aus dem Breitbandausbau in Hettenleidelheim zurück. Hintergrund ist der Netzausbau durch einen Mitbewerber.“ Die Rede ist von der Firma Mawacon, die in Wattenheim sitzt und mit der Verlegung von Highspeed-Kabel schneller war. Damit vermeide man einen „wirtschaftlich unsinnigen Doppelausbau des Glasfasernetzes“, sagt DG-Pressesprecher Thomas Schommer. Allerdings lasse sich eine weitere Belastung der Anwohner nicht ganz vermeiden, da die Firma noch einen Hauptstrang (Backbone) durch das Dorf ziehen müsse, um in nördlich gelegenen Ortschaften Internetanschlüsse anbieten zu können. „Kunden aus Hettenleidelheim, die bereits einen Vertrag mit uns unterzeichnet haben, werden schnellstmöglich über den Rückzug in Kenntnis gesetzt“, so Schommer. Die DG wolle sich jetzt mehr darauf konzentrieren, bisher nicht versorgte Adressen mit einem Gigabit-Anschluss zu versorgen. Schommer: „Daher starten wir nun kurzfristig in Eisenberg mit den Bauarbeiten.“