In Kreisen Pfälzer Kritiker der Corona-Regeln wird nach Polizeiangaben dazu aufgerufen, bei Protestveranstaltung während der nächsten Tage fasnachtlich verkleidet zu kommen. Dass „Querdenker“ abgesagte Narren-Umzüge durch eigene Veranstaltungen ersetzen wollen, zeichnet sich in der Region bislang hingegen offenbar nicht ab. In Mainz ist das anders: Nachdem der traditionelle Rosemontagstrubel in der Landeshauptstadt weitgehend ausfällt, will ein Aktivist aus Schwetzingen dort einen „Maskenzug“ mit bis zu 4000 Leuten veranstalten und so gegen die Seuchenschutz-Vorschriften protestieren.

Worauf sich Stadt und Polizei jetzt einstellen und wie ein gebürtiger Pfälzer da mitmischt, steht im ausführlichen Bericht.