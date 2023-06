In der Landauer Straße in Höhe der Hausnummer 16 ist am Freitagvormittag ein Wasserrohr gebrochen. Wie das Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung mitteilte, muss die Straße voll gesperrt werden. Der Verkehr von Süden kommend wird über die Carl-Zimmermann-Straße und die Johann-Walter-Straße umgeleitet. Wer aus Richtung Norden kommt, soll durch die Speyerer Straße, die Johann-Walter-Straße und die Carl-Zimmermann-Straße fahren. Wie lang die Straße gesperrt bleiben muss, steht noch nicht fest, weil eine Baufirma erst das Ausmaß des Schadens begutachten muss.