Am Dienstagmorgen ist in der Schillerstraße/Ecke Schulstraße in Hanhofen die Hauptwasserleitung gebrochen. Wie Beigeordneter Reinhard Burck (Grüne) informierte, sei die Straße unterspült worden. Laut Burck handelt es sich um eine alte Asbest-Zementleitung aus den 1960er-Jahren. Solche Leitungen sind auch in den anderen Orten der Verbandsgemeinde verbaut, wo es in den vergangenen Monaten häufiger zu Wasserrohrbrüchen kam. Dem Beigeordneten zufolge waren die Feuerwehr, die Stadtwerke und eine Baufirma zügig vor Ort. Um das Ausmaß des Schadens zu begutachten, wurde die Straßendecke bereits geöffnet. Laut Burck muss die Hauptleitung vermutlich auf 20 bis 25 Meter erneuert werden. Wie lange die Arbeiten dauern und die Straße gesperrt bleiben muss, ist noch unklar. Eine Umleitung wird eingerichtet.