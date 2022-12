(aktualisiert 15.15 Uhr)

Am Mittwochmorgen ist es in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen zu zwei Wasserrohrbrüchen gekommen. Mittags brach dann noch eine dritte Leitung.

Ein Rohrbruch sei gegen 9 Uhr aus Harthausen in der Hanhofer Straße in Höhe der Hausnummern 35 bis 37 gemeldet worden, berichtet Reinhard Burck (Grüne), der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde. Der andere Rohrbruch habe sich fast zeitgleich in Hanhofen in der Alten Landstraße vor der Bushaltestelle ereignet. Die Feuerwehren sowie die Bauhofmitarbeiter der Ortsgemeinden Harthausen, Hanhofen und Dudenhofen seien sofort vor Ort gewesen, hätten mit den Stadtwerken Speyer das Wasser abgestellt und die betroffenen Straßen abgesperrt. Umleitungen wurde ausgeschildert. „Die betroffen Anwohner haben momentan kein Wasser, aber wir hoffen dass diese bis heute Abend wieder über eine Notversorgung wieder Wasser versorgt werden“, sagt Burck. Es handelt sich bei den betroffenen Straßen um alte Wasserleitungen aus Asbestzement aus den 1950er Jahren. Gegen Mittag kam es dann zu einem dritten Rohrbruch in der Hardenburgstraße in Mechtersheim. Auch dort wurde das Wasser für die Anwohner abgestellt. Laut Burck war es schwierig, zügig Baufirmen vor Ort zu haben, da es parallel noch weitere Wasserrohrbrüche in der Region gab, zum Beispiel gleich mehrere in Neustadt.

Die Ursache für die Rohrbrüche ist noch unklar. Die Fachleute vermuteten einen Zusammenhang mit dem Wintereinbruch und den Minustemperaturen zu tun hätten, sagt der Verbandsgemeinde-Beigeordnete. Möglicherweise habe ein Rohrbruch auch zum anderen geführt, nachdem wegen des sinkenden Wasserdrucks die Pumpen angelaufen seien, vermutet Burck. Wie lange die Reparatur dauert, könne er durch die Witterungsverhältnisse und den Bodenfrost noch nicht genau abschätzen. Eine Baufirma und die Stadtwerke Speyer seien vor Ort.