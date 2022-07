Ein tierisches Vergnügen: Wandern mit Lamas

In unserer Sommerserie sind wir zu einer Wanderung mit Lamas aufgebrochen. Das macht Spaß – vor allem Kindern.

32 Mafiosi in Rheinland-Pfalz

Nach Einschätzung des Landeskriminalamtes haben derzeit 32 Personen, die der italienischen Mafia zugerechnet werden, ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz. Einige sollen auch in der Pfalz leben.

Gazprom drosselt Lieferungen weiter

Der russische Gaskonzern Gazprom senkt die Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 weiter. Als Grund nennt es die Reparatur einer weiteren Turbine.

Niedrigere Heiztemperatur in Mietwohnungen: Konzern fordert Gesetzesänderung

Der Chef des Wohnungskonzerns LEG hat Gesetzesänderungen für eine stärkere Absenkung der Mindesttemperatur in Mietwohnungen gefordert.

Online-Glücksspiel: Auf dem Weg zum Massenphänomen

Online-Glücksspiele sind mittlerweile ein Massenphänomen. Doch es besteht immer die Gefahr, süchtig zu werden oder Haus und Hof zu verzocken. Ein neues Urteil aus Frankfurt macht Hoffnung. Man könnte Geld zurückerhalten.

Die Toten Hosen in Mannheim: Alles, was das Fan-Herz begehrt

Zwei Mitglieder der Band Die Toten Hosen sind jetzt 60 Jahre alt. Und am Sonntag auf dem Mannheimer Maimarktgelände erzählten und sangen sie vor 28.000 begeisterten Fans, was früher einmal war.

Verdi ruft Lufthansa-Bodenpersonal zu Warnstreik auf

Passagiere der Lufthansa müssen sich ab Mittwoch auf verstärkte Flugausfälle und Verspätungen einrichten. In den laufenden Tarifverhandlungen für rund 20.000 Beschäftigte des Bodenpersonals hat die Gewerkschaft Verdi zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen.

Endlos streamen: Wo die Haken sind

Das mobile Streamen von Videos, Musik oder Sport wird immer beliebter. Doch der Spaß geht ins Geld – vor allem seitdem zwei Flatrates für Dauer-Nutzer verboten wurden. Die Ersatz-Tarife haben ihre Haken.

Strandflaggen: Rot bedeutet Gefahr

In diesem Jahr zieht es viele Urlauber wieder in die Ferne und damit auch ans Wasser. Ob Ostsee, Mittelmeer oder Atlantik: Was bedeuten eigentlich die Flaggen am Strand?