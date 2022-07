Nach Einschätzung des Landeskriminalamtes haben derzeit 32 Personen, die der italienischen Mafia zugerechnet werden, ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten und Landtagsvizepräsidenten Matthias Lammert aus Koblenz hervor. Acht Personen wohnen im Stadtgebiet von Ludwigshafen, zwei im Donnersbergkreis, je eine im Rhein-Pfalz-Kreis und in Landau. Polizeilich in Erscheinung getreten sind einzelne Mitglieder wegen Gewalt-, Betrugs- und Brandstiftungsdelikten, außerdem wegen Stalkings. In früheren Jahren seien Personen, die der italienischen organisierten Kriminalität zugerechnet werden, wegen Verstößen gegen das Waffengesetz angeklagt gewesen oder im Zusammenhang mit Drogenhandel. Aktuell sei keine der Personen in Haft.