Der SV Waldhof Mannheim hat sich in der Dritten Liga im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Allerdings hatten die Mannheimer beim 3:2 (2:0)-Sieg gegen die SG Sonnenhof Großaspach viel Glück. Dennoch liegen die Blau-Schwarzen jetzt nur noch drei Zähler hinter einem Aufstiegsplatz, in der Tabelle verbesserten sich die Waldhöfer auf den sechsten Platz. Sie erspielten sich in der ersten Hälfte viele gute Gelegenheiten und nutzten zwei davon zur verdienten 2:0-Pausenführung. Kevin Koffi – keine zwei Minuten zuvor für den angeschlagenen Mounir Bouziane eingewechselt – profitierte von einer Balleroberung von Marco Schuster, stand frei vor Großaspach-Keeper Maximilian Reule und traf zum 1:0 (13.). In der 31. Minute erhöhte Michael Schultz mit einem kraftvollen Kopfball nach einer Ecke von Mohamed Bouziane auf 2:0 (31.).

Nach dem Seitenwechsel drehte sich die Partie komplett, jetzt waren die Großaspacher deutlich stärker und die Mannheimer hatten mächtig Dusel, dass sie nur einen Gegentreffer kassierten. McKinze Gaines erzielte in der 49. Minute das 1:2 für die SG, die danach bei Pfostentreffern von Onur Ünlücifci (51.) und Kamer Krasniqi (55.) am Ausgleich schnupperten. Die Waldhöfer wirkten müde, rafften sich aber noch einmal auf und sicherten sich die drei Zähler durch einen sehenswerten Distanzschuss von Marcel Hofrath zum 3:1 (82.). Großaspach schaffte durch Dominik Martinovic nur noch das 2:3 (88.).