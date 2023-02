Das vergangene halbe Jahr verlief für René Klingenburg schon unter rein sportlichem Aspekt sehr bescheiden. Da Trainer Dirk Schuster ihn ausgemustert hat, wird er für den Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern bis zu seinem Vertragsende am 30. Juni dieses Jahres wohl nicht mehr auflaufen. Nun erlebten Klingenburg und seine Ehefrau offenbar einen erheblichen Einschnitt in ihre Privatsphäre: Während beide am Samstag beim Heimspiel der Roten Teufel gegen die SpVgg Greuther Fürth weilten, haben Einbrecher das nur einen Steinwurf vom Fritz-Walter-Stadion entfernt gelegene Zuhause der beiden durchwühlt und das Paar ausgeraubt – zumindest geht dies aus einem emotionalen Post der Ehefrau bei Instagram hervor. „Wir hatten den schlimmsten Tag in unserem Leben bis jetzt“, sagte sie unter anderem: „Man hat uns und unseren Kindern das Zuhause genommen. Dieses Haus ist für uns Geschichte.“