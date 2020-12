Das war knapp: Drei Tage vor dem Spitzenspiel beim THW Kiel am Mittwoch gewannen die Rhein-Neckar Löwen am Sonntagmittag mit Ach und Krach 24:23 (13:9) gegen den Bergischen HC. Die Löwen zeigten sich von der Niederlage bei der TSV Hannover-Burgdorf zunächst gut erholt. Die Abwehr mit dem sehr guten Torhüter Andreas Palicka bot eine starke Leistung. Aber nach der Pause erfolgte wieder der fast schon obligatorische Einbruch. Die Löwen musste bis zur 41. Minute den Ausgleich hinnehmen. Aus einem 14:9 wurde ein 15:15. Ja, sie gerieten sogar in Rückstand. Die Angriffe wurden viel zu fahrig vorgetragen. Aber danke einer Energieleistung holten die Gastgeber die zwei Punkte. Das war nicht souverän. So wird es in Kiel nicht reichen.