Ein erfundenes Interview mit dem früheren Rennsportler Michael Schumacher in einer deutschen Illustrierten sorgt für Wirbel. Die Zeitschrift „die aktuelle“ hatte diese Woche ihr Cover mit einem Foto des früheren Formel-1-Weltmeisters und der Überschrift „Michael Schumacher: Das erste Interview!“ aufgemacht, darunter prangte die kleinere Unterzeile „Es klingt täuschend echt“. Im Innenteil klärte die Zeitschrift auf: Das Interview stamme von einer Internetseite, „die mit Künstlicher Intelligenz, kurz KI genannt, zu tun hat“. Jedoch nur in den Quellenangaben. Laut Medienberichten gibt „Schumacher“ im Verlauf des Interviews Antworten darauf, ob er beispielsweise zukünftig wieder in die Öffentlichkeit zurückkehren werde oder wie es um seinen Gesundheitszustand stehe.

Die Familie Schumacher bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass sie rechtliche Schritte in die Wege leiten werde. Schumacher lebt seit einem schweren Wintersportunfall im Jahr 2013 völlig zurückgezogen. Über seinen Gesundheitszustand ist so gut wie nichts bekannt.