25 000 Euro Schaden und drei Leichtverletzte – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der A 65 zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Edenkoben ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer eines Ford Transit in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Als er ein vorausfahrendes Auto überholen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW. Dabei wurde die hintere Stoßstange des Ford Transit beschädigt, am BWM entstand hingegen Totalschaden. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Die drei Insassen der beiden Fahrzeuge kamen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Die Autobahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 15.20 vollgesperrt werden, weshalb es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.