Die Schülerzahlen und der Bedarf an Lehrenden werden laut Mitteilung der Pädagogische Hochschule (PH) Karlsruhe in naher Zukunft steigen. In der Fächerstadt bieten vier Hochschulen Lehramtsstudiengänge an: das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe, die Hochschule für Musik Karlsruhe und die PH. Die Bandbreite der Studiengänge reicht von Grundschullehramt und Europalehramt über Haupt-, Werkreal- und Realschullehramt bis hin zu Beruflichem oder Gymnasialem Lehramt. Welche Lehramtsstudiengänge wo studiert werden können und welche Kombinationsmöglichkeiten es gibt, darüber informiert am Donnerstag, 21. Januar, ab 18 Uhr der gemeinsame virtuelle Informationsabend „Lehramt studieren in Karlsruhe“. Studieninteressierte haben dabei die Möglichkeit, direkt mit aktiven Studenten, Absolventen und Dozenten der vier Hochschulen ins Gespräch zu kommen. Weitere Infos und Zugang unter http://www.lehramt-studieren-in-karlsruhe.de.