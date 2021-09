Ein vierjähriges Mädchen ist am Sonntag alleine mit dem Zug von Pirmasens nach Kaiserslautern gefahren. Wie die Polizei mitteilt, fiel einem Zugbegleiter das afghanische Mädchen auf. Es wurde am Hauptbahnhof in Kaiserslautern von einer Streife der Bundespolizei in Empfang genommen. Ermittlungen ergaben, dass bereits ein älterer Bruder das Kind als vermisst gemeldet hatte. Dieser berichtete laut Polizei, dass das Mädchen durch die offene Haustür unbemerkt entwischt war. Die Vierjährige hatte sich zum Bahnhof begeben und sich dort in den Zug gesetzt. Zwei Stunden später wurde das Kind von seinem Bruder in der Polizeidienststelle wieder abgeholt. Die Polizei sprach von einem großen Glück, dass dem Mädchen nichts Schlimmeres passiert sei.