Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 342 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 6.941 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Seit Freitag wurden 62 neue Fälle registriert, Stand 18. Oktober, 12 Uhr. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt laut Landesuntersuchungsamt auf 140,3.

Ein Großteil der neu bestätigten Infektionen wurde bei Erntehelfern nachgewiesen. Darauf weist das Gesundheitsamt hin. Für die Allgemeinbevölkerung sei dies aus infektiologischer Sicht unkritisch, da sie in Gruppen bei ihrem Arbeitgeber untergebracht sind und von diesem versorgt werden. Es handele sich um die Delta-Variante des Coronavirus. Die meisten Betroffenen sind nicht geimpft. Keine der Personen ist bisher schwer erkrankt, bei vielen verlaufe die Infektion symptomarm beziehungsweise symptomlos. Durch die hohe Zahl der Infektionen befinden sich viele Kontaktpersonen in Quarantäne. Es sei daher möglich, dass diese Kontaktpersonen in den nächsten Tagen infektiös werden und damit die Infektionszahlen für den Landkreis Germersheim weiter steigen. Trotz regelmäßiger Testung könne es zu solchen Ausbrüchen kommen, heißt es beim Gesundheitsamt. Landrat Fritz Brechtel und Amtsärztin Dr. Anette Georgens nehmen dies zum Anlass, nochmals eindringlich für eine Impfung zu werben: „Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit, lassen Sie sich impfen und schützen Sie damit sich und Ihre Nächsten vor einer Infektion oder einem schlimmen Verlauf der Erkrankung. Bitte halten Sie sich weiterhin auch an die bekannten Hygieneregeln wie Abstand halten, Maske, Händewaschen und Lüften.“

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 440 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/13 aktuell positiv Getestete/406 Genesene/21 an oder mit Covid-19 Verstorbene.

Wörth: 1038/20/1010/8

VG Kandel: 599/33/561/5

VG Jockgrim: 686/8/664/14

VG Rülzheim: 649/25/615/9

VG Bellheim: 759/37/694/28

Germersheim: 1762/110/1633/19

VG Lingenfeld: 1008/96/889/23

Kreis GER: 6941/342/6472/127.