Verräterische Duftschwaden haben Polizisten erschnuppert als sie sich am späten Montagabend an ein Dreiergrüppchen auf dem Parkplatz an der Autobahnausfahrt Grünstadt heranpirschten. Die Beamten durchsuchten daraufhin die Leute, bei einem 23-Jährigen aus Eisenberg fanden sie mehrere in einer Zigarettenschachtel verpackte Cannabisblüten. Gegen den Mann läuft jetzt ein Strafverfahren, seine Drogen sind beschlagnahmt.