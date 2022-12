Eine Verfolgungsjagd durch Gärten und über Garagendächer lieferte sich die Polizei in der Nacht auf Donnerstag mit drei Männern, die wohl einen Einbruch in die Klingbachschule in Billigheim-Ingenheim vorhatten. Wie die Polizei berichtet, blieb es bei dem Einbruchsversuch, weil die Einsatzkräfte den Tätern dazwischenkamen. Aufmerksame Zeugen hatten laute Geräusche auf dem Schulgelände gehört, die wie das Zerschlagen von Glas klangen. Daraufhin verständigen sie die Polizei. Die Beamten konnten zwei Täter, 28 und 29 Jahre alt, nach einer Fahndung durch den Ort fassen. Ein dritter Tatverdächtiger flüchtete, die Polizei konnte den 20-Jährigen aber ausfindig machen. Das Fachkommissariat ermittelt nun, ob er an der Tat beteiligt war. Die beiden Festgenommenen wurden nach ihrer Vernehmung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landau wieder auf freien Fuß entlassen.