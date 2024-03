Uwe Gensheimer und Patrick Groetzki stehen wieder im Mannschaftstraining der Rhein-Neckar Löwen. Wann die beiden Außenspieler mitspielen können, vermochte Trainer Sebastian Hinze am Montag vor dem letzten European-League-Hauptrundenspiel gegen NMC Górnik Zabrze am Dienstag (18.45 Uhr) nicht sagen. Patrick Groetzki (34) fehlte mit einer kurzen Unterbrechung seit November wegen einer Fußsohlenverletzung. Uwe Gensheimer (37) wurde im Juni am Knie operiert. Der Linksaußen beendet nach der Saison seine Karriere. Die Löwen treffen in den Play-offs auf den Dritten der Gruppe II. Im Viertelfinale würde Sporting Lissabon warten.