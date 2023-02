Linksaußen Uwe Gensheimer von den Rhein-Neckar Löwen fällt vier bis sechs Wochen aus. Das teilte Trainer Sebastian Hinze am Donnerstag mit. Der 36-Jährige hat sich einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Lion Zacharias und Benjamin Helander bilden das Duo auf dieser Position für das Spiel am Samstag bei Frisch Auf Göppingen.