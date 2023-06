Maikammer. In der Pfalz kündigen sich ab Dienstag teils starke Unwetter an. Besonders extrem wird es gegen Ende der Woche, teilt Wetterexperte Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße) mit.

Demnach werde es am Dienstag zunächst heiter bis wolkig und trocken, aber bei 33 bis 35 Grad extrem schwül und heiß. Erste Gewitter könne es schon in der Nacht auf Dienstag geben. Zum Abend hin ziehen von Westen her teils heftige Gewitter mit lokalem Unwetterpotenzial auf, sagt Müller.

Der Mittwoch verlaufe ebenfalls schwül-heiß bei 32 Grad in der West- und bis zu 34 Grad in der Vorderpfalz. Am späten Abend und in der Nacht steige das Gewitterrisiko überall in der Pfalz deutlich an. Am Donnerstag seien dann unwetterartige Gewitter mit heftigem Starkregen von örtlich 30 bis 50 Litern Niederschlag, größerem Hagel und schweren Sturmböen möglich, warnt Wetterexperte Müller eindringlich.

Laut der Prognose der Wetter-Experten von „Klima-Palatina“ wird es am Freitag wolkig, bei 27 Grad aber meist trocken. Von Samstag bis Mitte kommender Woche bei 28 bis 30 Grad herrsche überall in der Pfalz sonniges, trockenes und störungsfreies Bade- und Grillwetter.