Die Hitze hat am Dienstag auch der Pfalz erneut sehr hohe Temperaturen gebracht – Ein neuer Hitze-Rekord blieb nach Angaben des Wetterbüros Klima-Palatina in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße) jedoch aus. Gleichzeitig rechnen die Wetterfrösche am Dienstagabend mit teils schweren Gewittern, welche von Frankreich her rasch in die Pfalz ziehen. Es sind heftiger Platzregen und schwere Sturmböen bis 100 km/h möglich.

Ausläufer der Unwetterfront zogen bereits über Baden-Württemberg – haben aber nach ersten Erkenntnissen kaum Schaden angerichtet. Ein Polizeisprecher in Offenburg berichtete lediglich, in einem Wald bei Kehl (Ortenaukreis) seien ein paar alte Bäume umgestürzt. Deshalb hätten Fahrradfahrer umdrehen müssen und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Polizeipräsidien in Mannheim, Karlsruhe, Pforzheim und Heilbronn hatten gegen 19 Uhr noch keinerlei Unwetterfolgen verzeichnet.

Der Deutsche Wetterdienst hob zwischenzeitlich eine Warnung vor schwerem Gewitter in Baden-Württemberg auf. Für den Abend und die Nacht wurden aber noch weitere Schauer von Westen her erwartet.

In der Pfalz wird das Wetter laut Christian Müller von Klima-Palatina am Mittwoch tagsüber wechselnd wolkig bei angenehmeren 29 Grad, wobei es meist trocken bleiben dürfte. Der Donnerstag verlaufe bei 30 Grad erneut heiß, bevor der Freitag wieder noch heißere 33 Grad bringt. Für den Samstag kündigt sich laut Wetterexperte extrem schwül-heiße Luft mit 36 bis 38 Grad am Rhein entlang an, abends drohen dann erneut Unwetter.

Auch nächste Woche bleiben die erhofften Regenfälle für die Landwirtschaft und die Winzer leider aus, die trockene Witterungsperiode scheint sich fortzusetzen, so Wetterexperte Müller.