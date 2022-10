„Unten ohne“ war ein 17-Jähriger in der Nacht zum Sonntag auf einem Roller unterwegs – und fuhr geradewegs in eine Polizeikontrolle. Der Halbnackte fuhr von Grünstadt in Richtung Süden, als er in Herxheim am Berg gegen Mitternacht die Polizeikontrolle auf der B271 bemerkte. Beim Erkennen der Polizeibeamten bremste er ab und wendete, um der Kontrolle zu entkommen. Die Polizei nahm jedoch die Verfolgung auf und stoppte den jungen Mann schließlich am Ortseingang von Dackenheim.

Daraufhin stellten die Polizeibeamten fest, dass der 17-Jährige weder eine Hose noch eine Unterhosen trug. Auf Nachfrage gab er an, eine Wette verloren und nun als Strafe eine Runde nackt mit dem Roller fahren zu müssen. Beim Erblicken der Polizeibeamten habe er es mit der Angst bekommen und sei davongefahren. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum bestanden laut Polizei keine. Der 17-Jährige, der wegen Belästigung der Allgemeinheit eine Ordnungswidrigkeit beging, wurde über sein Fehlverhalten aufgeklärt. Die Beamten beließen es bei einer mündlichen Verwarnung. Im Anschluss wurde er dann – nun aber komplett bekleidet – aus der Kontrolle entlassen. Seine Klamotten hatte er dabei.