Ein 20-jähriger Motorradfahrer und sein 13-jähriger Mitfahrer sind in der Nacht von Sonntag auf Montag bei einem Verkehrsunfall mit einem Rind verletzt worden. Laut Polizei war der junge Mann auf der L420 zwischen Bingen-Dromersheim und Gensingen (Landkreis Mainz-Bingen) unterwegs, als er plötzlich mit einem Rind zusammenstieß, das auf der Straße stand. Es gehörte zu einer rund zehn-köpfigen Herde, die zuvor von ihrer Weide ausgebrochen war. Motorradfahrer und Mitfahrer stürzten und wurden mit Verdacht auf Knochenbrüche in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Autofahrer konnte noch rechtzeitig bremsen, bevor es auch bei ihm zum Zusammenprall mit der Herde kam. Nach Angaben der Polizei konnte die Herde eingefangen und auf eine Weide zurückgeführt werden. Es sei kein Tier schwerwiegend verletzt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand liegt der Grund für den nächtlichen Ausflug der Rinderherde in einem entwendeten Weidezaungerät an der eigentlichen Weide der Rinder.