Beim Beladen eines Güterschiffs sind am Freitagvormittag 600 Kilogramm Natur-Graphit im Rhein (Höhe Worms) gelandet. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei Ludwigshafen ist ein 1000 Kilogramm Transportsack gegen 10.50 Uhr gerissen, als dieser an einem Kran auf ein Güterschiff geladen wurde. 600 Kilogramm des Graphits landeten direkt im Rhein, während sich der Rest am Ufer und dem Gangboard des Schiffes verteilte.

Der Stoff bildete im Wasser große Klumpen, mit einem Durchmesser von circa 50 Zentimeter. Ein Radfahrer alarmierte gegen 13.20 Uhr die Polizei, als er die Klumpen im Rhein treiben sah. Durch Proben der Berufs-Feuerwehr Worms konnten keine gefährlichen Substanzen im Rhein festgestellt werden. Natur-Graphit gilt als nicht für die Umwelt belastend und ist für Gewässer als „nicht gefährdet“ eingestuft.