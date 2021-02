Ein unbekannter Mann wird verdächtigt, ein 13-jähriges Mädchen am Montagabend in einer Straßenbahn in Heidelberg belästigt und ihr dabei an die Beine und die Oberschenkel gefasst zu haben. Wie die Polizei mitteilte, war das Mädchen mit der Linie 22 unterwegs vom Bismarckplatz in Richtung Heidelberg-Pfaffengrund. An der Haltestelle Gadamerplatz soll der Mann sich neben sie gesetzt und versucht haben, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Das Mädchen wies den Mann deutlich zurück. Daraufhin wechselte dieser nach Aussagen des Mädchens zwar mehrmals den Platz, kam aber zurück und berührte sie an den Beinen und den Oberschenkeln. Die 13-Jährige stieß den Mann von sich, verließ die Bahn und rief ihre Mutter an. Beide erstatten Anzeige bei der Polizei. Der Täter ist nach wie vor unbekannt.

Der Mann wird von dem Mädchen wie folgt beschrieben: schlank, 30-35 Jahren mit dunklen, kurzen Haaren und einem südländischen Aussehen. Er soll außerdem eine grauschwarze Weste, schwarze Hosen, einen Rucksack und eine Maske getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0621 1744444 bei der Polizei zu melden.