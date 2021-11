Die U17 des 1. FC Kaiserslautern wird ab sofort nicht mehr von Peter Neustädter betreut, der seit Saisonbeginn in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest an der Seitenlinie der Nachwuchsteufel gestanden hatte. Nach starken Leistungen zu Saisonbeginn verpassten es die jungen Roten Teufel zuletzt immer häufiger, den betriebenen Aufwand in Zählbares umzuwandeln. Aus den zurückliegenden sieben Partien holten die Nachwuchsteufel nur noch zwei Punkte in der B-Junioren-Bundesliga.