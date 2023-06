Eine Rentnerin aus Heiligenstein ist am Freitagmittag gegen 15 Uhr Opfer einer Trickbetrügerin geworden. Wie die Polizei mitteilte, klingelte die unbekannte Frau an einem Mehrfamilienhaus in der Habsburgerstraße und verwickelte die Rentnerin sofort in ein Gespräch. Dieses verlagerte sich schnell in die Wohnung der älteren Dame. Laut Polizei stand sie dabei in der Küche und hatte den Wohnungseingang nicht mehr im Blick. Nachdem die unbekannte Frau die Wohnung verlassen hatte, stellte die Rentnerin am nächsten Tag fest, dass aus ihrem Schmuckkasten mehrere Ketten und Ringe im Wert von etwa 5000 Euro gestohlen wurden. „Es ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass während des Gespräches eine zweite Person in die Wohnung gekommen ist“, teilt die Polizei mit. Die unbekannte Frau wird beschrieben als etwa 50 Jahre alt, zirka 1,60 Meter groß, ungepflegt, etwas korpulenter und mit dunklem Haar. Sie habe ausschließlich gebrochen deutsch gesprochen.

Die Polizei warnt: „Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf drei Grundmuster zurückführen: Das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert. Das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt, oder das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt.“