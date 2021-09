Bei einem Trickdiebstahl in einem Modegeschäft in der Weinstraße Süd hat eine Tätergruppe am Montag gegen 12.30 Uhr mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Laut Polizei betraten zwei bislang unbekannte Täter das Geschäft und verwickelten eine Mitarbeiterin geschickt in ein Verkaufsgespräch. Diese sei dadurch so stark abgelenkt gewesen, dass eine dritte Person hinter ihrem Rücken den Laden betreten und das Geld unbemerkt aus der Kasse nehmen konnte. Bis die Verkäuferin den Diebstahl bemerkte, hatten auch die beiden Komplizen den Laden verlassen.

Der männliche Täter war 1,90 Meter groß, kräftig, hatte braune Haare, einen südländischen Teint und sprach mit italienischem Akzent. Er trug eine schwarze Jeans, Gürtel und einen blau/braunen Strickpulli. Seine Begleiterin war 1,55 Meter groß, zierlich, südländischer Teint, sprach ebenfalls mit italienischem Akzent und hatte teils schwarze, teils blonde Haare. Sie trug einen weißen Strickpulli und schwarze Jeans. Zur dritten Person liegen keine Hinweise vor. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.