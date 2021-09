Dass Trickdiebe erfinderisch und schauspielerisch begabt sein können, musste am Montag ein Wormser Ehepaar erfahren. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, erbeuteten die Täter 20.000 Euro Bargeld und eine Halskette. Gegen 15 Uhr klingelte ein angeblicher Handwerker an der Wohnung des Ehepaars im Wormser Stadtteil Neuhausen. Unter dem Vorwand, dass das Leitungswasser in dem Mehrparteienhaus schmutzig sei und von ihm geprüft werden müsse, ließ das Ehepaar den unbekannten Mann in die Wohnung. Im Bad sollten die 72-Jährige und ihr 70-jähriger Ehemann die Klospülung, den Wasserhahn und die Dusche laufen lassen, damit er die Wasserqualität kontrollieren könne. Nach etwa fünf bis sieben Minuten verließ der Täter die Wohnung wieder. Diese Zeit nutzte offenbar ein Komplize, um ungestört in der Wohnung nach Wertgegenständen zu suchen, heißt es im Bericht weiter. Im Schlafzimmer fand das Ehepaar kurze Zeit später eine aufgebrochene Geldkassette. Das darin aufbewahrte Bargeld und eine Modeschmuckkette waren weg.

Der angebliche Handwerker soll etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß sein und kurze schwarze Haare haben. Er sprach Deutsch mit leichtem osteuropäischem Akzent. Der Mann trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze kurze Hose und schwarze Sportschuhe. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.