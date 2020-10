Ulrich Fischer, Mannheimer Alt-Dekan und ehemaliger badischer Landesbischof, ist tot. Er starb am Mittwoch mit 71 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung, wie die Evangelische Kirche Mannheim mitteilt. „Er bleibt mir mit seiner Lebensfreude und seiner Menschennähe, seinem tiefen Gottvertrauen und seinem Humor in Erinnerung“, sagt der derzeitige Dekan Ralph Hartmann. Ulrich Fischer engagierte sich in der Stadt besonders für die Vesperkirche, die 1998 dank ihm erstmals in der Citykirche Konkordien stattfand. Der gebürtige Lüneburger war von 1979 bis 1989 Pfarrer in Heidelberg-Kirchheim. Von 1989 bis 1995 war Fischer Landesjugendpfarrer, vor der Wahl zum Landesbischof 1998 stand er als Dekan an der Spitze des Kirchenbezirks Mannheim. 2009 wurde Fischer in den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt. Zum 1. Juni 2014 verabschiedete er sich in den Ruhestand – nach 16 Jahren als Landesbischof.