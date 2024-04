In der Nähe der Wolfsburg in Neustadt ist am Mittwochmorgen eine Leiche gefunden worden. Nach RHEINPFALZ-Informationen soll es sich dabei um eine Frau handeln. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz bestätigt auf Nachfrage, dass derzeit ein Polizeieinsatz wegen einer toten Person in der Nähe der Wolfsburg läuft. „Die Kollegen sind vor Ort.“ Zu den Umständen, die zum Tod der Person führten, ist bisher offiziell nichts bekannt.