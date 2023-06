Neue Luchssichtungen im Pfälzerwald

Der Luchs breitet sich in der Pfalz weiter aus. Bei einer groß angelegten Bestandsaufnahme in den vergangenen Monaten liefen drei bisher unbekannte Tiere in aufgestellte Fotofallen. Es könnten noch mehr sein – jetzt gilt es, die Daten auszuwerten. Zum Artikel

Starkregen, Gewitter, Hagel: Schwere Unwetter in der Pfalz erwartet

Große Hagelkörner, Gewitterzellen und ein Tornado-Risiko in Teilen Deutschlands: Heute werden auch in der Pfalz zahlreiche Unwetter erwartet. Es drohen teils extrem heftige Regenfälle. Auch mit einem erhöhten Tornado-Risiko rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Teilen des Landes. Zum Artikel

DIE RHEINPFALZ verabschiedet Chefredakteur Michael Garthe

Fast drei Jahrzehnte stand Michael Garthe an der Spitze der RHEINPFALZ-Redaktion. Nun wurde er als Chefredakteur verabschiedet. Zum Artikel

Tipps gegen Hitze: Wie man sicher durch die nächste Hitzewelle kommt

Sonne satt und teilweise über 30 Grad: Der Sommer ist da. Aber nicht alle Menschen können ihn genießen. Einige leiden unter den hohen Temperaturen. Doch es gibt einfache Tricks, der starken Hitze aus dem Weg zu gehen. Zum Artikel

Kindergeld: So holen Sie das Maximum raus

Eltern müssen sich kümmern, wenn die Förderung für den erwachsenen Nachwuchs bis zum 25. Geburtstag weiter fließen soll. Förderstopps oder Rückzahlungen lassen sich vermeiden. Zum Artikel

Waldbrände: Wie gut sind die Bürger geschützt?

Im Landtag wurde am Mittwoch über den Waldbrand-Schutz diskutiert. Für die Landesregierung ist das Feuer in Rodalben ein Beispiel dafür, dass die Feuerwehren in Rheinland-Pfalz gut auf Brände im Wald vorbereitet sind. Die Opposition sieht das anders. Zum Artikel

Alles Böse: Die Bluttat in Oggersheim

Mit einem großen Messer verletzt ein Somalier am 18. Oktober 2022 im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim zwei Männer tödlich und einen weiteren schwer. Es sind alles Zufallsopfer. Einem der Toten trennt er den Unterarm ab, um ihn seiner in Tatort-Nähe lebenden Ex-Partnerin auf den Balkon zu werfen. Ein paar Monate später steht er schließlich vor Gericht. Über den Prozess berichtet für die RHEINPFALZ vor allem Andreas Lang aus der Ludwigshafener Lokalredaktionen. Im Podcast-Gespräch mit Christoph Hämmelmann aus dem Pfalzressort erzählt der Journalist, wie er den Angeklagten in dem Verfahren erlebt hat - und wie die Angehörigen der Opfer auf eine spektakuläre Wende im Prozess reagierten. Zum Podcast

So viele Weidetiere haben Wölfe dieses Jahr schon gerissen

Im laufenden Jahr sind in Rheinland-Pfalz sind bereits einige Wolfsrisse registriert worden, erklärte Umweltministerin Katrin Eder am Donnerstag. 16 Wölfe sollen dafür verantwortlich gewesen sein, dabei vor allem durchziehende Tiere. Zum Artikel

Ford in Saarlouis: Wie geht es für die Mitarbeiter weiter?

Die Zukunft des Ford-Werkes in Saarlouis ist weiter ungewiss. Ford-Deutschland-Chef Martin Sander habe bei der Betriebsversammlung am Donnerstag keinen Investor für den Standort präsentieren können, sagte der Erste Bevollmächtigter der IG Metall Völklingen, Lars Desgranges, der Deutschen Presse-Agentur. Zum Artikel

Zitter-Sommer für Bahnreisende – Streik-Gefahr steigt

Zwei Warnstreiks gab es schon, doch nun bereitet die EVG den unbefristeten Ausstand vor. Der Tarifkonflikt eskaliert - zu Beginn jener Wochen, die für viele eigentlich die schönsten des Jahres sind. Zum Artikel

Verschollenes U-Boot: Trümmerfeld nahe des Titanic-Wracks gefunden

Die US-Küstenwache meldet, sie habe Trümmer am Boden des Atlantiks gefunden. Noch immer läuft die Suche nach dem Tauchboot „Titan“ auf Hochtouren. Doch die Zeit rennt den Rettern davon. Die Insassen lebend zu finden, käme wohl einem Wunder gleich. Zum Artikel

Schmucke Hütte zwischen Wald und Weinberg: Thomas“ Waldweinstube in Forst

Etwas versteckt zwischen Weinbergen und Wald im Kleinen Tal oberhalb von Forst an der Weinstraße liegt sie: „Thomas“ Waldweinstube“. Hier lässt es sich nicht nur nach einer Wanderung im Schatten großer Bäume trefflich genießen und verweilen. Zum Artikel