Der 1. FC Kaiserslautern hat das zweite Testspiel anlässlich des Trainingslagers in Mals wie erwartet gewonnen. Die Roten Teufel schlugen am Samstagnachmittag die SpVgg Unterhaching vor 400 Zuschauern mit 3:0 (1:0). Bei dem Klub aus dem Münchener Vorort steht unter anderem der ehemalige FCK-Profi Simon Skarlatidis unter Vertrag. Trainiert wird die Mannschaft von Sandro Wagner, in Kaiserslautern ebenso kein Unbekannter. In der Vorsaison belegte Unterhaching Platz vier in der Regionalliga Bayern.

Ben Zolinski brachte den Zweitligisten in der 15. Minute in Führung. Zugang Lex-Tyger Lobinger erhöhte in der 46. Minute auf 2:0. Beide Male leistete Kenny-Prince Redondo die Vorarbeit. Mike Wunderlich markierte nach einer Hereingabe von Philipp Hercher den dritten Treffer (68.). In seinem ersten Trainingslager-Test hatte der FCK am Dienstag gegen den Schweizer Cup-Sieger FC Lugano 3:4 verloren.