(Aktualisiert um 19 Uhr.) Tausende Menschen sind am Samstag in Neustadt für die Demokratie auf die Straße gegangen. Auf eine Kundgebung mit Demonstration durch die Innenstadt und Abschluss am Saalbau folgte eine Mahnwache vor der Stiftskirche. In dem Gotteshaus wurde im Anschluss an die Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Begleitet wurden die Aktionen von Polizei, Ordnungsamt und Rettungsdiensten, sie alle sprachen von einem entspannten Tag.

