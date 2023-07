Ein Jahr nach dem tödlichen Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz müssen sich ab Januar 2024 ein Polizeioberkommissar wegen Körperverletzung im Amt mit Todesfolge in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung im Amt und ein Polizeihauptmeister wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Das gab das Gericht am Donnerstagmorgen bekannt. Bei einem Polizeieinsatz am 2. Mai 2022 starb ein 47-jähriger Patient des Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit (ZI) in Folge seiner Festnahme. Laut einem Gutachten der Staatsanwaltschaft Mannheim erstickte der Mann aufgrund seiner Fixierung am Boden.

Videos zeigen die Situation

Die Polizisten hatte zuvor ein Arzt des ZI gerufen und um Hilfe gebeten, weil der Mann das ZI plötzlich verlassen und sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden habe. Der 47-Jährige weigerte sich jedoch, mit den Polizisten mitzugehen. Kurz darauf eskalierte die Situation. Auf Videoaufnahmen, die noch am selben Tag im Internet verbreitet wurden, ist zu sehen, wie einer der Polizisten erst Pfefferspray gegen den Mann einsetzt. Ein weiteres Video zeigt dann die Festnahme, bei der die Polizisten den Mann zu Boden ringen, auf den Bauch legen und fixieren. Zu sehen ist auch, wie einer der beiden Polizisten auf dem Rücken des Mannes kniet und ihm dann seitlich mit der Faust ins Gesicht schlägt. In einem dritten Video ist zu sehen, wie Sanitäter den inzwischen bewusstlosen und blutenden Mann auf einer Trage in einen Krankenwagen schieben. Kurze Zeit später starb der 47-Jährige in einem Mannheimer Krankenhaus.

Bundesweite Kritik

Das Vorgehen der Polizisten sorgte deutschlandweit für Aufsehen und Empörung. An dem Einsatz entzündete sich eine Diskussion über Polizeigewalt – mehrere Demonstrationen in Mannheim folgten. Der Kriminologe Thomas Feltes kritisierte gegenüber der RHEINPFALZ vor allem den ungeschulten Umgang der Polizisten mit einem Menschen in einer psychischen Notlage.