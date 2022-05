Vor heimischem Publikum hat der SV Morlautern am Freitagabend in der Verbandsliga alles klargemacht. Die Westpfälzer setzten sich souverän gegen den TuS Rüssingen mit 5:0 (2:0) durch und stehen damit schon zwei Spieltage vor Saisonschluss als Meister und Aufsteiger fest. Nach 2016 ist es das zweite Mal, dass der SVM den Sprung in die Oberliga schafft. Spielertrainer Daniel Graf schoss sein Team bereits in der ersten Minute in Führung. Yvan Kenmo, Felix Bürger, Tobias Leonhard und Dren Miftari machten dann mit ihren Treffern das Meisterstück perfekt.