Das für Sonntag geplante Zweibrücker Strandkorb-Konzert Rock Area mit vier Hardrockband wurde kurzfristig aus organisatorischen Gründen abgesagt, so Tom Schwarz vom Veranstalter Car Concerts. Die Bands Hammersmith, Metakilla, Etched in Blue und Honey Creek hatten auftreten sollen. Sie haben sich geeinigt, das gemeinsame Konzert abzusagen, so Schwarz. Es war das einzige Strandkorb-Konzert dieser Art in Deutschland. Die Kartenbesitzer haben bereits ihr Geld zurückbekommen.