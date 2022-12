Viele hundert Schaulustige säumten am frühen Abend viele Straßen im östlichen Donnersbergkreis. Landwirte aus der Region richteten eine Lichterfahrt aus, bei der sie ihre Traktoren mit vielen bunten Lichtern, Figuren und Weihnachtssymbolen schmückten. Der Tross startete in Eisenberg und führte mit einigen Umwegen über Stauf, Kerzenheim und Göllheim nach Kirchheimbolanden. Vor allem strahlende Kinderaugen konnte man in den Momenten sehen, als das fahrende Lichtermeer vorbeifuhr. An markanten Punkten wurde auch kleine Geschenke an die Kinder ausgegeben, die sich riesig darüber freuten. Aber auch Älteren hatten ihren Spaß. Spontan wurden kleine Wärmefeuer in Leuchtfackeln angezündet, Glühwein ausgeschenkt oder auch der Grill angeworfen. Eine ähnliche Fahrt gibt es am Sonntag im Zellertal. Start ist um 16 Uhr in Albisheim. Am nächsten Samstag führt dann die Fahrt von Monsheim (Start 16 Uhr) in das Klinikum Worms.