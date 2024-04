Am Montagmittag ist in Viernheim ein Auto von einer Straßenbahn erfasst worden. Laut Polizei kam es gegen 13.30 Uhr zu dem Zusammenstoß. Die Bahn der Linie 5, die zwischen Mannheim und Heidelberg verkehrt, erwischte den Opel einer Ludwigshafenerin. Sowohl die 48-Jährige wie auch ihr Beifahrer seien dabei verletzt und zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Zur Schwere der Verletzungen kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Der Wagen sei abgeschleppt worden. Nach einer zwischenzeitlichen Sperrung wurden die Strecke sowie der Bahnübergang gegen 14.50 Uhr wieder freigegeben. Die Unfallursache ist laut Polizei bisher unklar. Auch dazu, ob die Ampeln am Übergang funktioniert haben, kann die Polizei noch nichts sagen. Die Ermittlungen dauern an.