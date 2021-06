Stephan Wefelscheid ist alter und neuer Vorsitzender der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz. 89 Prozent Zustimmung holte er bei 120 anwesenden Stimmberechtigten beim Landesparteitag am Samstag auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Neben den Vorstandswahlen steht auch die Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl auf der Tagesordnung – nach dem Motto: Die Zukunft ist orange. Stellvertreter des 42-jährigen Koblenzers bleibt sein Fraktionskollege im Landtag Herbert Drumm, außerdem wurde Marianne Altgeld als stellvertretende Parteivorsitzende gewählt. Die 32-Jährige ist auch Direktkandidatin für den Bundestag im Wahlkreis Neuwied.

Elf Kreisverbände gegründet

Selbstbewusst präsentierte sich die Partei nach dem Einzug in den Landtag im Mai. Fraktionsvorsitzender Joachim Streit berichtete, „wie wir empfangen wurden und wie uns die Arbeit erschwert wird“, etwa weil die Büros in Mainz auf mehreren Etagen und zwei Gebäude aufgeteilt sind. Landesvorsitzender Wefelscheid resümierte die vergangenen zweieinhalb Jahre, in denen die Mitgliederzahl der Landespartei auf 526 angewachsen sei – und sich damit mehr als verdoppelt hat. Elf Kreisverbände der Freien Wähler seien inzwischen gegründet. Diese gibt es parallel zu den Freie-Wähler-Gruppen, die auf kommunaler Ebene als Vereine organisiert sind. Die Mitgliederwerbung sei eine der Hauptaufgaben des neuen Landespartei-Vorstands, die Parteienfinanzierung eine große Herausforderung, erklärte Wefelscheid. Der Jurist betonte, selbst im Ehrenamt ohne Aufwandsentschädigung den Landesvorsitz auszuüben.