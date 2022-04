62 Wohneinheiten auf 55 Bauplätzen – das sind die wichtigsten Kennziffern des neuen Baugebiets im Godramsteiner Kalkgrubenweg. Es ist das erste von acht Neubaugebieten der Stadt Landau, die bis zum Jahr 2030 in den acht Stadtdörfern 500 Wohnungen schaffen möchte. Landau ist insofern preisdämpfend unterwegs, als die Stadt die Grundstücke im Zwischenerwerb kauft und dann an Interessenten abgibt. In Godramstein stehen laut Ortsvorsteher Michael Schreiner 160 Familien an.