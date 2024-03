18.25 Uhr, Neustadt: „Wir haben einen flächendeckenden Stromausfall, alle Ortsteile sind weg“, bringt Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Stefan Klein die gut zwei Dutzend Menschen im Einsatz- und Lagezentrum in der Hauptwache der Feuerwehr auf Stand. Das Telefonnetz steht vor dem Kollaps, Tankstellen laufen trocken, und dazu kommen mehrere Unfälle mit Verletzten.

Wie gehen Feuerwehr und Rettungskräfte mit so einem Ernstfall um? Das wurde in einer der größten Übungen in der Neustadter Feuerwehrgeschichte simuliert.

Die Reportage dazu lesen Sie hier: Stadtweiter Blackout: – Wie Rettungskräfte den Ernstfall trainieren