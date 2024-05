Nach einer Schlägerei an einer Straßenbahnhaltestelle in der Innenstadt ermittelt die Polizei. In der Nacht auf Sonntag gegen Mitternacht entzündete sich die körperliche Auseinandersetzung in der Ludwigstraße zwischen einer Dreiergruppe und einer Einzelperson. Eine Person aus der mehrköpfigen Gruppe verletzte schließlich die Einzelperson mit einem Pfefferspray. Die teilweise maskierte Dreiergruppe flüchtete anschließend in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.