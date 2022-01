Der Vertrag von Beat Fehlmann, Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, wird bis in die Spielzeit 2027/28 verlängert. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Staatsphilharmonie hervor. Fehlmann war 2018 von der Südwestdeutschen Philharmonie in Konstanz nach Ludwigshafen gewechselt. Der Schweizer hat Komposition, Dirigieren und Klarinette studiert. In seine Amtszeit fiel der 100. Geburtstag des Orchesters, wobei die Jubiläumsspielzeit 2019/2020 sehr unter der Pandemie zu leiden hatte. Fehlmann sagte auf Nachfrage, er sei „sehr zufrieden und glücklich“ darüber, weiter für die Staatsphilharmonie arbeiten zu können.

