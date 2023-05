Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 2018 ist der Schweizer Beat Fehlmann Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die ihren Sitz in Ludwigshafen hat. Jetzt hat das Kulturministerium in Mainz seinen Vertrag bis in die Saison 2027/28 verlängert. Das ist eine gute Nachricht für das Orchester, aber auch für die Kultur in der Region. Zusammen mit Chefdirigent Michael Francis hat Fehlmann aus der Staatsphilharmonie ein ungemein innovatives und kreatives Orchester geformt.

Als Beat Fehlmann 2018 von der Südwestdeutschen Philharmonie in Konstanz zur Deutschen Staatsphilharmonie wechselte, kam er zwar zu einem größeren und auch besseren Orchester. In Sachen