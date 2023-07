Der SV Waldhof Mannheim startet mit einem Auswärtsspiel bei 1860 München in die neue Drittliga-Saison. Das geht aus dem Spielplan hervor, den der Deutsche Fußball-Bund am Freitag veröffentlicht hat. Die Partien werden zwischen Freitag, 4., und Sonntag, 6. August, ausgetragen, die genaue Ansetzung steht noch aus. Offen ist ebenfalls noch, wer die Saison am Freitagabend eröffnen wird.

Geklärt sind derweil die grundsätzlichen Anstoßzeiten der kommenden Saison. Wichtigste Neuerung: Das Montagsspiel fällt weg. Nach der Partie am Freitagabend (19 Uhr), finden sechs Partien am Samstag statt – fünf davon wie gewohnt um 14 Uhr, ein weiteres um 16.30 Uhr). Drei Partien folgen am Sonntag, um 13.30 Uhr, 16.30 Uhr und 19.30 Uhr. In der Hinrunde warten auf die Drittligisten drei englische Wochen, Winterpause ist ab dem 20. Dezember. Die Rückrunde beginnt am 19. Januar 2024, letzter Spieltag ist Samstag, 18. Mai.

Der 1. FC Saarbrücken muss zum Auftakt beim SSV Ulm antreten, Zweitliga-Absteiger SV Sandhause reist zum VfB Lübeck. Aufsteiger Preußen Münster mit dem Kaiserslauterer Trainer Sascha Hildmann startet zuhause gegen Borussia Dortmund II in die neue Spielrunde.