Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) steht in Kontakt mit der zurückgetretenen Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne). Das sagte Dreyer am Dienstag in Mainz.

Auf die Frage, ob sie Spiegels Überforderung als Ministerin in Rheinland-Pfalz wahrgenommen habe, sagte Dreyer: „Das, was in den letzten Tagen zu hören war, war nicht absehbar.“ Mit Spiegel habe sie immer sehr kollegial und sehr konstruktiv zusammengearbeitet.

Anne Spiegel war von Mai bis Dezember 2021 Umweltministerin und Vize-Ministerpräsidentin. Zuvor war sie Familienministerin. Spiegel war wegen der Flutkatastrophe im Juli 2021 unter Druck geraten, ihr Haus war für die Hochwasserwarnung zuständig. Kurz nach der Flut fuhr sie mit ihrer Familie für vier Wochen in Urlaub. Dafür bat sie am Sonntagabend um Entschuldigung. Sie räumte in einer emotionalen Rede ein, sich übernommen zu haben.

